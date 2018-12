Gli Usa hanno deciso di inviare una nave da guerra nel Mar Nero

NUOVA ESERCITAZIONE RUSSA IN CRIMEA

Il Pentagono ha già richiesto al dipartimento di Stato di notificare alle autorità turche il possibile passaggio di una nave da guerra americana, una mossa che è una risposta alle azioni russe nello stretto di Kerch, hanno sottolineato le fonti della Cnn. Dal canto suo, ha informato l'emittente di Atlanta, il ministero della Difesa russo il 5 dicembre ha annunciato che le sue truppe nella parte orientale della Crimea, annessa da Mosca nel 2014, hanno condotto una esercitazione militare con i sistemi missilistici antiaerei Pantsir.

LA DECISIONE 24 ORE DOPO IL CYBER ATTACCON CONTRO KIEV

Solo 24 ore prima le autorità ucraine avevano denunciato di aver sventato un massiccio cyber attacco accusando la Russia per il presunto assalto. I servizi di sicurezza di Kiev hanno fatto sapere con una nota che gli hacker avrebbero utilizzato documenti contenenti dei virus per carpire informazioni sul sistema informativo del sistema giudiziario del Paese. Kiev è stata bersaglio di gravissimi cyberattacchi da quando la Russia ha annesso la Crimea nel 2014 e le forze filorusse hanno invaso l'est del Paese, innescando un conflitto in corso da anni.