La Russia mette nel mirino i Paesi europei con i missili Usa

Come il vaso di coccio tra i due vasi di ferro, questo rischia di essere il destino dei Paesi europei che finora hanno ospitato i missili statunitensi dopo che gli States hanno annunciato di essere pronti a ritirarsi dal Trattato sulle forze nucleari intermedia. A Mosca infatti , il capo dello Stato maggiore russo, il generale Valery Gerasimov, in un briefing con gli attaché militari stranieri, secondo quanto riporta l'agenzia Tass, ha dichiarato che i Paesi che ospitano i sistemi missilistici statunitensi diventeranno «obiettivi» militari per la Russia nel caso del ritiro Usa. «In quanto militari professionisti», ha detto Gerasimov, «dovreste capire che non il territorio degli Stati Uniti, ma i Paesi che ospitano i sistemi statunitensi con missili a raggio corto e intermedio diventeranno gli obiettivi per le misure di rappresaglia della Russia»"