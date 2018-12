Perché in Yemen gli Emirati non sono migliori dei sauditi

I DESAPARECIDOS DEI FRATELLI MUSULMANI

I paramilitari degli Emirati agirebbero in autonomia anche dal governo di Aden, riconosciuto dalla comunità internazionale, con pratiche ancora più cruente in una guerra sempre più barbara, popolata anche di bambini soldato. Ex detenuti hanno raccontato ad Amnesty International di «scariche elettriche, pestaggi e violenze sessuali», alcuni torturati sarebbero morti per gli abusi subiti. In Yemen gli Emirati avrebbero impiantato «nell'ombra, una struttura di sicurezza illegale che compie gravi violazioni dei diritti umani» e che non può essere smantellata dalle forze governative, alleate dell'Arabia Saudita e degli Emirati: anche i magistrati hanno le mani legate, le famiglie non possono chiedere giustizia per arresti o desaparecidos. Spesso basate su vendette private o per l'accusa di simpatizzare, più che per gli sciiti houthi (presenti nel Nord dello Yemen, dove occupano la capitale Sanaa), per il partito sunnita al Islah, ramo yemenita della Fratellanza musulmana.

LA GUERRA CONTRO IRAN E QATAR IN YEMEN

Sulla pelle dei musulmani, anche e più che mai in Yemen, si perpetua la guerra tra l'Arabia Saudita e le altre potenze regionali, una ghigliottina anche per Khashoggi. Il giornalista riparato negli Usa non era soltanto critico verso il principe bin Salman. Era un saudita di origine turca, sempre più vicino alla Fratellanza musulmana, il movimento politico panislamico che si prefigge di portare al potere l'islam politico con elezioni democratiche. Motore delle Primavere arabe del 2011, gli esponenti dei Fratelli musulmani sono stati messi al bando dai militari egiziani, finanziati dai sauditi e dagli Emirati Arabi, e accolti viceversa come esuli dal Qatar e dalla Turchia. Khashoggi era un amico personale degli islamisti turchi dell'Akp, vicino anche al presidente Recep Tayyip Erdogan, e la Turchia è alleata del Qatar che, sotto l'embargo dei sauditi e degli emiratini, si è a sua volta avvicinato sempre di più all'Iran.