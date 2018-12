A Donald Trump mancava solo il conflitto di interessi

I GUAI CON L'HOTEL DI WASHINGTON

A parte tutti questi enormi casini con Mueller e con molti dei suoi ex collaboratori, Trump se la deve anche vedere con il distretto della Columbia. Il famoso Trump Hotel, situato nel centro di Washington, ospita infatti molti politici e diplomatici stranieri creando per il presidente un evidente conflitto di interessi. Il Washington Post ha sottolineato come la Costituzione Usa non lasci dubbi a riguardo: chi è presidente non può accettare doni o denaro da Paesi esteri. In realtà, nella storia degli Stati Uniti, questo problema si è presentato solo due volte: la prima con Benjamin Franklin (morto nel 1790), che aveva accettato in regalo dal re di Francia una tabacchiera intarsiata di diamanti, e poi con John Jay (morto nel 1829). Il primo presidente della Corte suprema aveva accettato in dono un cavallo dal re di Spagna. Poi di questa legge non si è più interessato nessuno, fino al 2018. E cioè fino a Trump che guadagna ospitando diplomatici e politici nel suo albergo superlusso. Insomma, come dicevo, la settimana è difficile.