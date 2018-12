Cosa sappiamo sull'arresto della direttrice finanziaria di Huawei

Le autorità canadesi hanno arrestato a Vancouver il direttore finanziario della cinese Huawei, Meng Wanzhou, che ora rischia l'estradizione negli Usa, dove è in corso un'indagine per accertare se il colosso cinese ha violato le sanzioni all'Iran. L'arresto di Meng Wanzhou, figlia del fondatore della società, è destinato probabilmente ad aumentare le tensioni tra Usa e Cina nel campo tecnologico, dopo la recente "tregua" sui dazi. Venerdì 7 dicembre è prevista l'udienza in cui il giudice deciderà se rilasciarla su cauzione. In ogni caso è stata arrestata su richiesta degli Usa, che intendono chiedere l'estradizione. Huawei, uno dei più grandi produttori cinesi di telefonini, è finita nel mirino delle autorità americane per timori legati alla sicurezza: l'acquisto e l'uso di telefonini Huawei è stato vietato nelle agenzie governative. La Cina ha chiesto al Canada di rilasciare subito la donna. Il caso aggiunge tensione tra Pechino e Washington e minaccia di complicare i colloqui commerciali sui dazi. Senza dimenticare i dubbi che gli americani nutrono sul fatto che gli smartphone cinesi possano essere usati a scopi di spionaggio.

LE BORSE ASIATICHE IN ROSSO

L'arresto ha dato il colpo di grazia alle Borse asiatiche, aggiungendo un nuovo elemento di incertezza allo stop and go nei negoziati commerciali fra Stati Uniti e Cina. Tokyo ha chiuso in ribasso dell'1,91%. Analoghe perdite sulle piazze cinesi: Shenzhen è calata del 2,16% e Shanghai dell'1,66%. Hong Kong cede il 2,96%. Male anche Seul, che ha perso l'1,55%, mentre Sidney è in calo dello 0,22%.