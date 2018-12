La mappa dei clan mafiosi proliferati in Germania

Muti «come in una chiesa». L'intercettazione rivelata da un'indagine antimafia è illuminante sulla «pax germanica». Dalla strage di Duisburg del 2007, la 'ndrangheta e le altre reti di criminalità organizzata importate dall'Italia hanno fatto meno rumore possibile. In Germania si fanno i migliori affari d'Europa e la legge ha ancora diverse falle, non conviene dare nell'occhio: la faida che insanguinò il ristorante Da Bruno fu una spia, solo in seguito (e da poco tempo) sono aumentati i poteri di confisca degli inquirenti tedeschi ed è diventato reato far parte di una struttura criminale. «Qua sono i nostri amici, non bisogna innervosire la gente, ve lo dico ora e mai più», intimava al telefono il capoclan della 'ndrangheta Vittorio Farao a un paio di affiliati scesi in strada come le pistole, dopo una lite, a Melsungen, comune dell'Assia.

450 AGENTI TEDESCHI NEI BLITZ

Anche nel centro dell'Assia era attiva una delle decine di ramificazioni dei Farao in Germania, in parte smantellate con i blitz del gennaio 2018. L'operazione Stige ordinata all'inizio dell'anno dalla procura di Catanzaro, con 169 arresti tra l'Italia e la Germania e milioni di euro di beni sequestrati, è stata l'antipasto dei blitz del 5 dicembre 2018, la più grande operazione internazionale anticrimine che si ricordi tra l'Italia, il Sud America, e il Nord Europa. Le manette sono scattate anche in Svizzera, Olanda e Belgio, su coordinamento della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Reggio Calabria. Ma la parte del leone, all'estero, l'ha fatto l'anticrimine tedesco (Bka), con 240 suoi agenti e altri 200 della polizia, incluse le forze speciali antiterrorismo, a prelevare decine di fermati per associazione mafiosa.