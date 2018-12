Chi sono e cosa chiedono i gilet gialli

I dati Insee mostrano come appena il 13% dei parigini utilizzi l’auto per recarsi al lavoro, contro il 38% degli abitanti della prima cintura della Capitale e il 61% della “grande corona”, ossia la seconda fascia periferica, e al 78% della regione dell’Île-de-France. Solo il 36% di chi vive nella capitale ne possiede una, mentre nella regione parigina si arriva al 66,7%, dato che sale ulteriormente in regioni più distanti dalla Capitale, come la Bretagna (87%), la Loira (86,8%), mentre in Corsica si arriva all'86,3% Le media dell’intero Paese - 80,1% - evidenzia le differenze, soprattutto tenendo in considerazione che la densità abitativa della Francia è molto bassa (103 abitanti per km², la metà rispetto all’Italia) e gli spostamenti, al di fuori delle aree metropolitane, avvengono quasi solo con mezzi propri.

IL TASSO DI POVERTÀ

La tassa sui carburanti, dunque, peserebbe maggiormente proprio sugli abitanti delle campagne, il cui tenore di vita è peggiorato negli ultimi anni. Non si tratta di ceti disagiati in senso stretto, come nel caso di casseur parigini: certo non sono mancati alle manifestazioni anche gli emarginati delle banlieue della Capitale, ma di uno strato della popolazione ben più ampio, costituito dagli abitanti dei comuni più isolati. Il tasso di povertà è comunque piuttosto elevato (17%) e riguarda il 4% delle municipalità. Secondo le statistiche, la metà della popolazione francese dell'interno ha uno stipendio medio che oscilla tra i 1.139 e 2.125 euro al mese, senza aver visto un incremento negli ultimi 10 anni, cioè dalla crisi del 2008. Questa condizione ha inasprito gli animi e aumentato le differenze sociali.