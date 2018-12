Trump ha annunciato un nuovo giro di nomine

NAUERT VERSO L'ONU

Quella di Barr non sarebbe però l'unica novità. Il tycoon dovrebbe infatti nominare la portavoce del dipartimento di Stato Heather Nauert al posto della dimissionaria Nikki Haley come ambasciatore Usa all'Onu. Il nome di Nauert era uscito già nel corso della giornata da Fox News. La portavoce, infatti, prima di lavorare nell'amministrazione, era stata una giornalista del network. La nomina della nuova ambasciatrice, che nel frattempo è stata insignita del ruolo di sottosegretario al dipartimento di Stato per la diplomazia pubblica e gli affari pubblici, dovrà passare per la conferma del Senato, ma dato che repubblicani controllano la Camera alta non dovrebbero esserci problemi.