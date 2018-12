Il quarto sabato di protesta dei gilet gialli

I gilet gialli tornano a manifestare l'8 dicembre. Si tratta del quarto sabato consecutivo di protesta per il movimento contro il caro carburante. Il premier francese, Edouard Philippe, ha annunciato «mezzi eccezionali» per garantire la sicurezza nelle manifestazioni schierando oltre 89 mila agenti in tutta la Francia. Come già accaduto a Nizza, il "Quarto atto" della protesta potrebbe vedere la partecipazione degli studenti, che sono scesi in piazza anche il 6 dicembre scontrandosi con la polizia tra le polemiche per i metodi degli agenti. L'ala moderata del gilet gialli ha invitato a non manifestare temendo «morti e feriti». Anche i falchi della protesta hanno cercato di calmierare le acque: Eric Drouet, uno degli iniziatori del movimento dei gilets jaunes, lo stesso che aveva auspicato di fare irruzione all'Eliseo, ha ritirato il suo appello a protestare sull'avenue des Champs-Elysées, nei pressi, quindi, del palazzo presidenziale. Il 68% dei francesi continua a sostenere la mobilitazione: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto OpinionWay per la tivù Lci. Una percentuale stabile rispetto al precedente alle rilevazioni della settimana scorsa.

PARIGI CITTÀ BLINDATA

Parigi è una città fantasma, il sindaco Anne Hidalgo ha ordinato rimozione dallo spazio pubblico di circa «2 mila elementi» di arredo urbano che rischiavano di essere utilizzati dai casseurs per innalzare barricate o perpetrare violenze e devastazioni. Scuole, università e centri commerciali sono stati chiusi, così come una ventina di stazioni della rete metropolitana della Capitale. Le linee coinvolte sono le 1, 2, 5, 6, 8, 9 e 12. Deviate, limitate o soppresse anche una cinquantina di linee di bus. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito della Ratp, la compagnia che gestisce il trasporto pubblico di Parigi. Disagi e numerose stazioni chiuse anche sui treni suburbani RER. Per precauzione, verrà inoltre sospesa la quasi totalità della rete Velib', il servizio di bike sharing della capitale. Fermi anche i servizi in free floating di auto, scooter e monopattini elettrici.

CHAMPS-ELYSEES E BASTIGLIA TRA LE AREE PIÙ A RISCHIO

I tre quartieri più a rischio sono quello degli Champs-Elysees, come avviene ormai da tre settimane, la Bastiglia e boulevard Haussmann, nonostante i grandi magazzini con le saracinesche abbassate. Ma migliaia di poliziotti saranno anche alle Tuileries, a Montparnasse, alla Republique, dove fra l'altro, a metà giornata, comincerà la 'Marcia per il clima' degli ecologisti.