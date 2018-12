Il welfare emiliano nel dopoguerra siriano di Assad

IL PRIMO CORSO UNIVERSITARIO PER FISIATRI

Dal febbraio 2019 partirà in Siria il primo anno accademico del primo corso triennale in Terapia occupazionale, con docenti sia italiani sia siriani, e per il quale sono in corso le preselezioni degli iscritti tra giovani studenti e professori siriani. La necessità di professionisti e di servizi per la riabilitazione e per l'inserimento nella società, e anche nei luoghi di lavoro, di persone con handicap era di per sé presente già prima del 2011 ed è diventata carne viva a causa del conflitto. Il progetto universitario italo-siriano lanciato nel 2018 ha alle spalle un anno di lavoro congiunto e di incontri, a Beirut e poi a Damasco, tra partner siriani, tecnici e politici, e partner italiani pubblici e privati che operano nel campo della disabilità, quali la cooperativa sociale Open Group di Bologna, la Fondazione Asphi per le tecnologie digitali contro la disabilità, la onlus Anladi per l'assistenza socio-sanitaria ai bambini nei Paesi in via di sviluppo.

A DAMASCO LE PROTESI DI BEBE VIO E ZANARDI

Alla riabilitazione dei feriti di guerra contribuiranno anche gli ingegneri e i costruttori del centro protesi Inail delle campagne bolognesi, demiurghi delle gambe e delle braccia bioniche a Bebe Vio e Alex Zanardi. Capofila del gruppo italiano è la cooperativa sociale Armadilla attiva dal 1984 nella cooperazione internazionale e che in Siria, prima della guerra, in collaborazione con l'associazione locale Zam dal 2004 aveva in corso progetti educativi e sanitari per bambini con disabilità psichica e fisica. Le strutture di aiuto di Zam operavano soprattutto nella periferia meridionale di Damasco di Hajar al Aswad – adiacente al grande campo profughi palestinese di Yarmuk – dove già allora tante famiglie erano in condizioni vulnerabili. «I progetti erano finanziati anche dall'Ue», spiega a Lettera43.it da Beirut il direttore di Armadilla Marco Pasquini, «con partner come la fondazione milanese Mariani che opera nel campo della neuropsichiatria infantile».