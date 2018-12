Sei scenari per il voto sulla Brexit

3. LA SFIDA DI CORBYN

In caso di no per Theresa May si aprirebbero le porte delle dimissioni, per questo la premier ha lanciato un messaggio all’ala più conservatrice del suo partito, i Tory che auspicherebbero una hard Brexit: «Spero che la gente comprenda ciò che credo e temo possa accadere. Questo implicherebbe una grave incertezza per il Paese con un rischio molto reale che non vi sia una Brexit o che si esca dall'Ue senza accordo», ha messo in guardia May dalle colonne del Mail on Sunday. In caso di dimissioni, si andrebbe a nuove elezioni, con una probabile vittoria del leader dei Laburisti. Jeremy Corbyn punterebbe a negoziare un nuovo accordo più favorevole per il Regno Unito. Ma resta la ferma posizione di Bruxelles, che ha escluso altre trattative. Per questo May ha fatto riferimento a Corbyn, dicendo: «Abbiamo un leader dell'opposizione che non pensa ad altro che a elezioni anticipate, non importa a quale a prezzo per il Paese», definendo poi un eventuale successo laburista come «un rischio che non possiamo permetterci di correre».

4. L'IPOTESI DI UN NUOVO REFERENDUM

L’altra ipotesi circolata negli ultimi mesi è quella di una seconda consultazione popolare, che potrebbe persino essere chiesta dalla stessa May, invocando lo spettro del no Deal, la mancanza di un accordo. In realtà è una strada difficilmente percorribile, se non impossibile, dal momento che le leggi britanniche prevedono un tempo minimo di sei mesi per indire un referendum. Si andrebbe quindi oltre il termine del 29 marzo, fissato per l’uscita del Regno Unito dall’Ue