Cos'ha detto Macron su tasse, deficit e gilet gialli

IL MEA CULPA SUL LINGUAGGIO CHE HA FERITO QUALCUNO

Come a dire, non solo i 18 mesi da lui condotti all'Eliseo. Parziale ammenda anche per il suo linguaggio a volte un po' sprezzante e brutale, riconoscendo che le sue parole possono aver «ferito qualcuno». Come quando disse che in Francia ci sono «quelli che hanno successo e quelli che non sono niente» o che per trovare un lavoro basta «attraversare» la strada. Ora però è arrivato il tempo di «un nuovo compromesso nazionale», di imprimere una svolta 'sociale' al quinquennato, dopo i primi 18 mesi in cui Macron è stato spesso accusato di essere il presidente dei ricchi.

TRE PROPOSTE PER ALLEGGERIRE LE TASSE

«Tutti insieme», ha assicurato, «ce la possiamo fare». Decretando lo «Stato d'urgenza economico e sociale», spingendo per una «Francia del merito e del lavoro» e che «possa vivere degnamente» della propria attività, ha quindi sfoderato tre principali misure che vanno dritte al portafogli dei connazionali: l'aumento del salario minimo di 100 euro al mese dal 2019, la detassazione, dalla stessa data, degli straordinari, nonché l'annullamento della contribuzione sociale generalizzata (CSG) per i pensionati che guadagnano meno di 2.000 euro al mese. «Lo sforzo richiesto era troppo importante», ha aggiunto. Quindi l'appello agli imprenditori di Francia a versare un bonus di fine anno ai dipendenti, che sarà interamente detassato.

MISURE PER PER CIRCA 10 MILIARDI

Secondo Le Monde, le misure sociali e fiscali di Macron, a cui si aggiunge anche l'annullamento dell'ecotassa sul carburante sospesa per almeno un anno la settimana scorsa, potrebbero ammontare a circa 10 miliardi di euro. Se fosse confermata, questa somma comprometterebbe la traiettoria sui conti pubblici assunta da Parigi con l'Ue. Il deficit al 2,8% nel 2019 appare «fuori portata» e anche il tetto del 3% «non è più garantito», ha scritto il giornale prima che il presidente dettagliasse le misure. Secondo fonti dell'esecutivo, «ripassare al di sopra del 3% non è più un tabù». Il 9 dicembre, il ministro degli Esteri, il socialista Jean-Yves Le Drian, aveva «invocato un nuovo contratto sociale» per la Francia. Secondo il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, gli incidenti e i blocchi della mobilitazione hanno bruciato 0,1 punti di crescita nel quarto trimestre 2018.