Rinviato il voto della Camera dei Comuni sulla Brexit

I FUNZIONARI BRITANNICI GIÀ A BRUXELLES PER RINEGOZIARE L'ACCORDO

In attesa delle comunicazioni ufficiali della premier alla Camera dei Comuni, Nadhim Zahawi, uno dei sottosegretari del suo governo, ha scritto su Twitter: «Theresa May ha ascoltato i colleghi (di governo) e andrà a Bruxelles per respingere il backstop», il contestato meccanismo sul confine irlandese, confermando le ricostruzioni secondo le quali May intende tornare a Bruxelles per cercare di ottenere un supplemento negoziale sulla Brexit e in particolare «respingere il backstop». Il negoziatore tecnico del Regno Unito per la Brexit, Olly Robbins, è stato visto arrivare alla Commissione europea. Fonti non smentiscono la sua presenza, ma non aggiungono elementi.

IL NO DELL'IRLANDA: «L'ACCORDO NEGOZIATO È L'UNICO»

Ma per la riapertura del negoziato con l'Ue sul backstop, May deve fare i conti con il premier irlandese Leo Varadkar che non ha lasciato nessuno spiraglio. L'accordo sottoscritto a Bruxelles «è l'unico accordo sul tavolo», ha tagliato corto Varadkar, «c'è voluto un anno e mezzo per negoziarlo, non è possibile riaprirne un capitolo senza riaprirli tutti». «Non ho nulla contro dichiarazioni chiarificatrici» allegate, ha concesso, «ma nessuna dichiarazione può contraddire l'accordo».