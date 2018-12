La Cina verso il taglio dei dazi doganali sulle auto Usa

La Cina sta valutando di tagliare i dazi sulle auto americane dal 40% al 15%, secondo quanto riferisce Bloomberg: la proposta sarà esaminata dal governo cinese nei prossimi giorni. Il presidente americano Donald Trump aveva rivendicato di aver ottenuto questo risultato dopo i colloqui con il presidente cinese Xi Jinping nel corso del G20 in Argentina, ma in realtà la misura non è ancora in vigore e nemmeno è stata approvata, tanto è vero che potrebbe prendere forma anche in una versione diversa da questa. I mercati brindano alla notizia e volano i titoli dell'automotive.

I MINISTRI AL LAVORO SULLE IPOTESI DI INTESA TRA I PRESIDENTI

Nella nottata si sono tenuti colloqui telefonici tra il vicepremier cinese Liu He e il segretario al Tesoro e il rappresentante per il Commercio americani, Steven Mnuchin e Robert Lighthizer. Un'iniziativa, ha spiegato una nota del ministero del Commercio cinese, finalizzata a promuovere un primo "scambio di vedute" sull'attuazione di quanto concordato tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump nel summit tenuto il primo dicembre a Buenos Aires, a margine del G20, così come il programma e la roadmap per ulteriori negoziati sul commercio. Lo scorso luglio la Cina aveva aumentato i dazi sulle auto americane al 40% nel'ambito delle ritorsioni commerciali contro le misure protezionistiche introdotte da Trump. Proprio il presidente americano, dopo il G20 in Argentina, con un tweet aveva preannunciato la disponibilità della Cina a "ridurre e rimuovere" i dazi sulle auto Usa.