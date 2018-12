C'è il sospetto che Mosca sia dietro la rivolta dei gilet gialli

LO ZAMPINO DELL'INTELLIGENCE

Anche questo tipo di denunce arrivano probabilmente dall'intelligence. La notizia pubblicata dal Times e da Bloomberg secondo cui «centinaia di account legati alla Russia» avrebbero operato intensamente sulle reti sociali con l'obiettivo di «amplificare le manifestazioni di strada che hanno scosso la Francia», in particolare, fa pensare ai Servizi britannici, le cui squadre anti hacker operano su Internet per prevenire attacci cibernetici. Un'altra istituzione che lavora su questo tipo di attività è la Alliance for Securing Democracy del think tank German Marshall Fund of the U.S. Che non a caso ha segnalato 600 account Twitter, notoriamente attivi per promuovere le vedute del Cremlino, che hanno rilanciato l'hashtag #giletsjaunes.

IL VIDEO FAKE DEI POLIZIOTTI

Ma non è tutto. Media finanziati dal Cremlino - tra cui il sito web Sputnik, il nework tivù RT e l'agenzia Ruptly - hanno rilanciato la notizia secondo cui anche la polizia francese starebbe per passare con i manifestanti anti-Macron. E questo basandosi sulle dichiarazioni di due piccoli sindacati di polizia che alle ultime elezioni sindacali non sono andati oltre il 4%. Da Sputnik e RT si è anche diffuso sui social francesi un video con i poliziotti che nella città di Pau si levavano i caschi in segno di solidarietà con i manifestanti mentre in realtà li avevano tolti un attimo e solo per parlare, indossandoli nuovamente subito dopo. A riguardi, sono in corso indagini, come confermato dal ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian. Mosca, ovviamente, nega ogni tipo di influenza.