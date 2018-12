Per Time i giornalisti in pericolo sono la "persona dell'anno" 2018

BATTUTO TRUMP PER IL SECONDO ANNO DI FILA

I "Guardiani" hanno battuto Donald Trump, in corsa per la seconda volta dopo il 2016 e secondo classificato. Al terzo posto il procuratore speciale Robert Mueller: a giudizio di Felsenthal «quest'anno era troppo presto, ma per come stanno andando le cose potrebbe toccare a Mueller la copertina della Persona dell'Anno 2019».