La Francia verso il deficit al 3,5% con le promesse di Macron

UN AUMENTO DEL DEFICIT DELL0 0,7%

La Francia è uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo solo nel giugno scorso, con grandi celebrazioni da parte del commissario agli affari economici Pierre Moscovici. Parigi ha sforato i parametri sul deficit per nove anni consecutivi. E tuttavia la legge di bilancio presentata dall'esecutivo Philippe era perfettamente in linea con le regole, programmando un abbassamento del deficit strutturale - quello che conta davvero per Bruxelles, al netto delle misure una tantum, quelle previste solo per un periodo limitato, dello 0,2%. Per il 2019 infatti era prevista una crescita del deficit francese dal 2,6% del 2018 al 2,8%. Ma l'aumento della spesa previsto è appunto temporaneo, mentre a livello strutturale il deficit passava dal 2,2% al 2%. E il debito pubblico si sarebbe stabilizzato al 98,6% del Pil. Ora le nuove promesse fanno salire il deficit dal 2,8 al 3,5 segnando un più 0,7%. Chissà tuttavia che Macron non invochi in Europa quella flessibilità di cui tanto hanno fatto uso i governi italiani in passato.

RITORNO SOTTO AL 3% SOLO NEL 2020

Resta da capire, e non è una questione da poco, se l'aumento del deficit sia appunto una misura temporeanea. Intervistato da Radio Rtl, il presidente dell'Assemblea nazionale e fedelissimo di Macron, Richard Ferrand, per finanziare le misure annunciate «bisognerà indubbiamente scavare il deficit». Per lui, il ritorno sotto al 3% arriverà non prima del 2020, contrariamente all'impegno assunto dalla Francia con Bruxelles di un 2,8% già nel 2019. Ferrand si è detto convintoche l'aumento del deficit sarà «strettamente temporaneo». Se fosse così per l'Europa potrebbe essere un problema limitato.

21 MILIONI DI FRANCESI IN ASCOLTO

Secondo i dati di Médiametrie, sono oltre 21 milioni gli ascoltatori che la sera del 10 si sono sintonizzati per assistere agli annunci del presidente, un record rispetto ai suoi precedenti interventi. Ma non tutti si dicono convinti e in molti dipartimenti di Francia la mobilitazione continua anche l'11 dicembre e continuano i blocchi. La mobilitazione delle casacche gialle sulle rotatorie e ai pedaggi autostradali è stata riconfermata in diversi dipartimenti ai quattro angoli della République