La storia degli eurodeputati bloccati a Strasburgo dopo l'attentato

L'ANNUNCIO DEL PRESIDENTE TAJANI

Costretti dentro l'edificio anche i giornalisti che dalla sala stampa hanno seguito il via vai delle notizie. Poi è arrivato l'intervento in Aula del presidente del parlamento europeo Antonio Tajani che ha interrotto il dibattito in corso per informare gli eurodeputati «che c'è stato un attentato a Strasburgo. Abbiamo chiuso il parlamento, nessuno può uscire e stiamo facendo rientrare i parlamentari che vogliono entrare e partecipare al dibattito».

PAURA E PREOCCUPAZIONE TRA I PARLAMENTARI

Nella sala stampa è stato poi precisato che «il parlamento europeo non è stato teatro dell'attacco». La tensione è cresciuta anche tra i giornalisti che cercavano conferme su quanto accaduto, sia tra telefonate ai colleghi in giro per la città, che trai i vari eurodeputati che si trovavano dentro il palazzo. Tensione presente anche tra gli eurodeputati, come ha spiegato Mara Bizzotto della Lega. «Stavo raggiungendo un collega che era insieme a dei visitatori veneti, ma lui mi ha chiamato e mi ha detto di rimanere qui perché era successo qualcosa», ha raccontato, «insomma un po' di paura è tornata, pensavamo di avere dimenticato gli attentati». «Sono molto scossa», ha aggiunto l'eurodeputata Pd Patrizia Toia, «perché si rivela una vulnerabilità dei nostri Paesi. Noi stavamo discutendo su un rapporto sul terrorismo e mentre ne parlavamo è arrivata la notizia dell'attentato».