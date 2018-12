È spuntato un tesserino della Stasi intestato a Putin

UN TESSERINO PER RECLUTARE NUOVI AGENTI

«Sino ad oggi non si sapeva che la Stasi gli avesse fornito un tesserino identificativo», ha dichiarato Felber. Il distintivo, d'altra parte, portava con sé indubbi vantaggi, come quello di avere accesso totale agli uffici della Stasi, di far battere i tacchi a qualunque agente di polizia della città e, soprattutto, di poter passare per l'appunto come agente della Stasi e dunque di poter celare la propria appartenenza al Kgb se la circostanza lo richiedeva, escamotage utile per chi, come Putin, tra i suoi compiti aveva quello di reclutare agenti tedeschi per meglio impicciarsi nelle vite degli altri. Insomma, al di là del nome mancante nel file russo della Stasi, vi sono ampie ragioni per giustificare l'esistenza di quel tesserino.

IL CREMLINO NON SMENTISCE

Tant'è vero che il Cremlino non ha smentito, anzi. «Non è escluso che sia vero», ha detto il portavoce Dmitri Peskov, indirizzando però la curiosità dei giornalisti all'Svr, i servizi segreti esterni russi. «A quel tempo il Kgb e la Stasi erano alleati e dunque uno scambio di questo tipo è possibile», ha argomentato il portavoce del Cremlino.

NESSUN COMMENTO DAI SERVIZI SEGRETI RUSSI

L'Svr, dal canto suo, si è rifiutato di rilasciare ogni commento. Putin, un mese dopo la caduta del muro, dovette fronteggiare una piccola folla inferocita intenzionata ad assaltare la sede di Dresda del Kgb: se la cavò bluffando, dicendo che aveva ricevuto ordine da Mosca di sparare in caso di disordini. Ma non era vero. I telefoni erano muti. L'episodio lo lasciò sotto choc e ben spiega la sua 'ossessione' per la stabilità e la totale avversione contro i vuoti di potere.