L'ultima rincorsa di May per salvare l'accordo sulla Brexit

Theresa May si è imbarcata nel suo tour delle cancellerie europee nel disperato tentativo di strappare un nuovo negoziato sulla Brexit, dopo avere congelato l'ultimo passaggio in parlamento. All'indomani del rinvio del voto sull'accordo riguardo il divorzio dall'Unione europea, con un intervento non programmato di fronte alla Camera dei Comuni accolto da risate e richieste di dimissioni, May farà tappa in tarda mattinata a Berlino per incontrare la cancelliera tedesca Angela Merkel. Prima di allora è andato in scena l'incontro con l'omologo britannico Mark Rutte.

JUNCKER: «L'ACCORDO È IL MIGLIORE POSSIBILE»

Ma una prima doccia fredda per la premier britannica è arrivata dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. «Al Consiglio europeo avremo un ospite a sorpresa: la Brexit», ha detto Juncker. «Sono sorpreso perché ci eravamo messi d'accordo con il governo britannico e a quanto pare ci sono problemi quando ci si avvicina alla meta». Riferendo alla plenaria del parlamento Ue sul prossimo Consiglio europeo, Juncker ha aggiunto: «Incontrerò la premier britannica May questa sera, l'accordo che abbiamo raggiunto è il migliore possibile, l'unico possibile, non c'è margine di manovra per nuovo negoziato».

LA PRESIDENZA DI TURNO UE CONTRARIA ALLA RIAPERTURA DEL NEGOZIATO

Sulla stessa lunghezza d'onda il ministro austriaco per l'Europa Gernot Bluemel (presidenza di turno dell'Ue), a margine del consiglio Affari generali. «Ci sono stati lunghi negoziati per questa intesa sulla Brexit, sulle possibili relazioni future, e sulla questione dei confini irlandesi. Quella sul tavolo è la migliore soluzione possibile, entrambe le parti hanno fatto passi l'uno verso l'altra per arrivare a comprendersi, per questo sono contrario alla riapertura del pacchetto».