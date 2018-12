Scontro tra Trump e dem sui fondi per il muro col Messico

Donald Trump ha minacciato lo shutdowm, ossia il blocco delle attività amministrative, se non otterrà nella prossima legge di bilancio i fondi per il muro col Messico e per la sicurezza al confine meridionale. Una minaccia fatta durante una accesa discussione alla Casa Bianca con i leader democratici alla Camera e al Senato, Nancy Pelosi e Chuck Schumer, davanti ai reporter.

DISTANZA SIDERALE TRA DEM E PRESIDENTE

Pelosi e Schumer, parlando anche loro in diretta davanti alle telecamere, hanno replicato che loro e il popolo americano non vogliono lo shutdown ma un accordo, per il quale hanno fatto delle proposte. Il lungo duello nello studio Ovale ha misurato tutta la distanza che separa il presidente dai democratici.