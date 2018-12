Trump dimentica di non essere più a The Apprentice

IL PRESIDENTE USA CREDE SOLO A SE STESSO

A proposito del muro: è chiaro a tutti, repubblicani e democratici, che non serve. La maggior parte delle persone che rimangono negli Stati Uniti illegalmente arrivano in aereo e rimangono oltre i tre mesi permessi dal visto. È risaputo perché ci sono esperti che studiano i movimenti migratori e danno informazioni corrette, proprio quelle che Trump scarta a priori, definendole fake news. Non dimentichiamoci che il presidente non crede nemmeno alle evidenze scientifiche sul cambiamento climatico. Crede solo a se stesso e a quelli di cui si circonda, che naturalmente non osano contraddirlo. Ci sono altri modi più efficaci e meno costosi, oltre al muro e alla separazione dei genitori dai figli, per controllare le entrate in questo Paese. Lui, il presidente, è solo interessato a ottenere ciò che vuole, anche se non serve. Sembra quasi che sia preoccupato di perdere le prossime elezioni. D’altronde o le vince, o probabilmente finisce in galera. Non si è messo in una situazione molto semplice.

NON SIAMO A THE APPRENTICE

Tutto questo per dire che a Trump non interessa avere la maggioranza al Senato, o alla Camera: fa i capricci e vuole realizzare le promesse elettorali. Se non ci riesce crea disordine e blocca il lavoro del governo. Quello che emerge da questo incontro è che al presidente della democrazia, dell’idea di maggioranza, non interessa nulla: l’unico obiettivo è vincere, indipendentemente dalle regole. A volte sembra che porti avanti il suo mandato come se ancora fosse il conduttore di The Apprentice. Forse era meglio per tutti se avesse continuato la carriera televisiva.