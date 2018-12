Perché Google rischia di essere bloccato in Russia

Dal 2013 la Russia ha progressivamente inasprito le sue regole per il web. Attualmente i motori di ricerca sono obbligati a cancellare alcuni risultati, i servizi di messaggistica devono rendere note le chiavi di cifratura agli agenti della sicurezza nazionale e i social network devono conservare i dati personali degli utenti russi in data center localizzati all'interno del Paese. È inoltre allo studio un'ulteriore stretta, che prevede multe più pesanti per chi non si adegua. La proposta è di alzare le sanzioni all’1% del fatturato annuale generato in Russia, una cifra che potrebbe rivelarsi pesante. Come scrive CorCom, infatti, nel 2017 la filiale russa di Google ha totalizzato un fatturato di 45,2 miliardi di rubli. Il che potrebbe quindi tradursi, in caso di violazioni dimostrate, in una sanzione pari a circa 7 milioni di dollari, mentre oggi Mountain View rischia al massimo di dover pagare 10.500 dollari. La proposta del governo russo, infine, mantiene per le autorità il potere di bloccare i servizi online che non osservano le norme.