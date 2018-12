La mappa del rischio terrorismo

L'ALLARME FOREIGN FIGHTER

Nell’analisi del fenomeno del terrorismo spiccano alcune tendenze preoccupanti, come la previsione di un aumento dei cosiddetti foreign fighter. Secondo i ricercatori del Global Terrorism Index 2018, il numero dei potenziali attentatori di ritorno da luoghi di guerra come Iraq e Siria è destinato a crescere arrivando a 40 mila unità. Si tratta di militanti affiliati all’Isis e addestrati soprattutto in Medio Oriente, dove invece si segnala una diminuzione, seppure lieve, dell’attività terroristica in senso stretto rispetto al culmine raggiunto nel 2017. A essere reclutati in Europa, secondo il report, sono soggetti con un passato da criminali comuni (tra il 40 e 60% dei casi), radicalizzati in seguito al contatto con estremisti islamici soprattutto durante la carcerazione per precedenti condanne.