Condannato a tre anni Michael Cohen, ex avvocato di Trump

Michael Cohen, ex avvocato personale di Donald Trump che gli ha voltato le spalle collaborando con la giustizia, è stato condannato da un giudice di New York a tre anni di carcere. Cohen è stato giudicato colpevole di evasione fiscale per 1,4 milioni di dollari, di aver mentito al Congresso sui suoi rapporti con i russi e di aver violato la legge elettorale comprando il silenzio di due donne su ordine di Trump, per non danneggiare la sua corsa alla presidenza degli Stati Uniti. Il procedimento è nato da una costola del Russiagate.