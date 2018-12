L'imbarazzante dedica di Salvini sul Memoriale dell'Olocausto

A far scalpore lo stile non esattamente istituzionale, per usare un eufemismo, adottato dal vicepremier, che si è congedato con queste parole: «Da papà, da uomo, solo dopo da ministro, il mio impegno, il mio cuore, la mia vita xché questo non accada mai più e xché i bimbi, tutti i bimbi, sorridano».

LA GAFFE DEI TWEET CONTRO HEZBOLLAH

Nel corso della sua visita Salvini era già incappato in una gaffe, quando alcuni suoi commenti sul partito e l’organizzazione militare libanese Hezbollah avevavo rischiato di innescare un incidente diplomatico, aprendo la strada a polemiche all'interno della maggioranza di governo. «Chi vuole la pace, sostiene il diritto all'esistenza e alla sicurezza di Israele», aveva scritto Salvini su Twitter. «Sono appena stato ai confini nord col Libano, dove i terroristi islamici di Hezbollah scavano tunnel e armano missili per attaccare il baluardo della democrazia in questa regione». Non pago delle critche ricevute dalla Difesa e dall'altro vicepremier Luigi Di Maio, il ministro dell'Interno ha concesso il bis appena 24 ore dopo, con un nuovo cinguettio sulla stessa lunghezza d'onda a corredo delle immagini della sua visita.