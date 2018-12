Perché era difficile intercettare l'attentatore di Strasburgo

Alcuni raccontano di aver udito Chekatt gridare «Allah 'u' Akbar».

Al di là dell'indicazione generica non abbiamo testimonianze di sue precise appartenenze a sigle jihadiste. Dalle ricostruzioni sembra poi che Chekatt abbia puntato direttamente ai civili del mercatino di Natale. Non per esempio ad agenti o ad altre forze di sicurezza presenti.



A Strasburgo, come a Bruxelles, si è colpito il cuore delle istituzioni dell'Ue e, come già in Germania, i mercatini di Natale sono un target. Per questo l'eco è stata maggiore, rispetto agli ultimi attacchi in Francia e in Belgio o anche a Londra?

Certamente. In più la regione tra la Francia e la Germania è un'area, fin dal 2000, dal tasso di radicalizzazione tra i più alti d'Europa. Lì, dai tempi del terrorismo algerino, sono state smantellate cellule salafite che programmavano attentati, anche ai mercatini di Natale nel 2016. Da lì sono partiti anche parecchi foreign fighter, in parte rientrati.



Le intelligence europee però sui combattenti di ritorno dai territori dell'Isis ha dati abbastanza precisi.

Li seguono, sono i più monitorati. Arrancano sulle figure molto meno prevedibili, come quella di Chekatt, in circuiti più distanti. Ormai il substrato conflittuale dell'estremismo islamico è segmentato in maniera profonda e la sfida per la sicurezza è intercettare i mimetizzati.