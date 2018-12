Cosa è stato deciso nel vertice europeo sulla Brexit

ANCHE AL CONSIGLIO UE NON PIACE IL BACKSTOP

Secondo le conclusioni del vertice europeo sulla Brexit «il Consiglio europeo», si legge ancora nella bozza, «sottolinea che il backstop non rappresenta il risultato preferito per l'Unione. Il backstop è solo una garanzia» per evitare barriere alle frontiere irlandesi. Nel testo, soggetto a modifiche si spiega: «È ferma determinazione dell'Ue lavorare velocemente» per stabilire «entro il 31 dicembre 2020» una nuova intesa sulle relazioni future, «in modo tale che il backstop non sia attivato».

UNIONE APERTA A UN NUOVO ACCORDO

Se il backstop dovesse entrare in vigore, hanno deciso i 27, «sarà solo temporaneo, a meno che e fino a quando sarà sostituito da un successivo accordo». «In tal caso, si legge nel testo soggetto a modifiche, l'Unione farà i suoi migliori sforzi per negoziare e concludere velocemente un nuovo accordo» sulla partnership, in modo tale che sarà in vigore solo «per un periodo breve e solo fino a quando strettamente necessario».

MEETING DELL'ULTIMO MINUTO TRA MAY E TUSK

Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk nel corso della mattinata del 13 dicembre ha incontrato la premier britannica Theresa May, per «discussioni dell'ultimo minuto», in vista del vertice europeo del pomeriggio. Lo ha annunciato Tusk dal suo account Twitter.

IL VOTO PER LA RATIFICA DELL'ACCORDO SLITTA A GENNAIO

Nel frattempo arrivano novità dalla Camera dei Comuni. Il voto di ratifica sull'accordo per la Brexit raggiunto dalla premier Theresa May a novembre con Bruxelles. non avverrà prima di gennaio. Lo ha confermato l'ordine dei lavori presentato il 13 dicembre dalla ministra per i Rapporti con il Parlamento, Andrea Leadsom, e fatto trapelare dall'opposizione laburista. La ratifica, prevista per l'11 dicembre, ma poi rinviata di fronte alla prospettiva certa d'una bocciatura, non è infatti in calendario la prossima settimana, ultima prima della pausa natalizia che durerà fino al 7 gennaio.

CRITICHE LABOUR AL VERTICE MAY-UE

«Il governo ha appena confermato che non ci sarà il voto cruciale (sulla ratifica) prima di Natale e non è stato in grado di annunciare l'agenda dei lavori per la settimana successiva al 7 gennaio», ha sottolineato in un tweet l'ufficio del Chief Whip (capogruppo) del Labour. «È ovvio che non è atteso un 'progresso' sufficiente» dai colloqui che la premier Theresa May sta intavolando a Bruxelles per ottenere rassicurazioni aggiuntive sul backstop: il meccanismo vincolante di garanzia a tutela del confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord visto come fumo negli occhi da molti deputati della sua lacerata maggioranza parlamentare. Al riguardo gli unionisti nordirlandesi del Dup, alleati vitali del governo Tory, hanno ribadito di essere disposti a continuare a garantire sostegno alla premier e a votare contro un'eventuale mozione di sfiducia all'esecutivo solo a patto che l'accordo sulla Brexit - nel suo testo attuale e in mancanza di correzioni concrete - non sia sottoposto a ratifica.

I 27 DELL'UE TEMONO UNO SCENARIO ALLA CAMERON PER MAY

Uno «scenario alla Cameron», dove dopo lunghi negoziati, molte concessioni fatte, disponibilità europea e dichiarazioni di sostegno, tutto «resisterebbe per una decina di minuti o poco più a Westminster». Sono i timori dei 27, hanno riferito fonti diplomatiche europee, che non sono stati convinti dal voto di fiducia che ha strappato la premier Theresa May il 12 dicembre. A poche ore dal vertice Ue, infatti, i 27 hanno pronta una dichiarazione politica come era stato richiesto loro dalla May due giorni fa, ma ora, riferiscono ancora le fonti, è possibile che la premier abbia cambiato nuovamente idea. Il piano iniziale era una dichiarazione dei 27 a questo vertice Ue e un'altra verso metà gennaio, poco prima del voto ai Comuni sull'accordo sulla Brexit. Il punto, però, è che queste hanno valore politico ma non giuridico, significherebbe altrimenti riaprire il negoziato, a cui i Paesi dell'Unione sono contrari. E questo carattere solo 'politico', hanno spiegato le fonti, potrebbe non piacere a Westminster rischiando di affossare tutto.