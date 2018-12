Le conseguenze dell'appoggio di Salvini a Netanyahu

LIBANO, UN EQUILIBRIO INSTABILE

Affermazioni, quelle del vicepremier che, a lungo andare, potrebbero portare anche a dei problemi seri. «Non credo che le parole di Salvini avranno un esito catastrofico a breve termine, ma il rischio che possano creare qualche effetto destabilizzante in futuro non è da escludere», afferma Marco Lombardi, docente presso l’Università Cattolica di Milano e direttore di Itstime (Italian Team for Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies). «Del resto, la situazione in Libano è molto ingarbugliata e delicata, basta un nulla per logorarne gli equilibri precari e causare un’escalation di violenza. In uno scenario di guerra ibrida come quello mediorientale, in cui non si riesce più a distinguere il nemico dall’amico, qualsiasi azione o parola può essere usata, strumentalmente, dai nostri antagonisti contro di noi, facendoci diventare un bersaglio facile. Per questo, per un ministro sarebbe necessario calibrare meglio le parole e, nel caso, stare zitto. È una questione di opportunità e senso dello Stato».

TRA RUSSIA, HEZBOLLAH E ISRAELE

Resta da capire il perché delle parole del vicepremier. «Posso immaginare fosse un’operazione mediatica a sostegno di Netanyahu», continua Lombardi, «che, forse, politicamente, appare vicino al modo di sentire di Salvini. Un endorsement che rivela però un cortocircuito di fondo: sappiamo, infatti, come Hezbollah abbia sostenuto strenuamente il governo di Assad, alleato della Russia, durante il conflitto siriano. Le parole del vicepremier contro il Partito di Dio stridono, dunque, con la simpatia che lui nutre nei confronti di Putin. Ma Salvini, d’altronde, rimane coerente con la parte che gli riesce meglio, ovvero quella del politico-personaggio a cui piace riscuotere il consenso della gente. Nulla di strano. Il problema, però, è che, giunto al potere, il politico-personaggio dovrebbe mutare in uomo di governo. Una trasformazione non avvenuta».