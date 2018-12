Perché May e Ue discutono e cos'è il backstop

«LAVORIAMO ANCHE AL NO DEAL»

Il premier belga Charles Michel in arrivo al Consiglio europeo dove oggi si tiene l'eurosummit a cui May non partecipa ha, per esempio, spiegato che ormai si lavora anche allo scenario del non accordo. «Ieri», ha detto Michel, «abbiamo riaffermato la volontà di applicare l'accordo che è stato concluso con la Gran Bretagna, così come di lavorare velocemente per lanciare i negoziati sulle relazioni future. Ma oggettivamente, i segnali che abbiamo avuto» finora «non sono particolarmente rassicuranti sulla capacità in Gran Bretagna di poter onorare gli impegni presi. Quindi saremo attenti a lavorare su tutte le ipotesi, compresa quella di un no deal». Intanto al suo ritorno in patria May ha ricevuto una pioggia di critiche e nuovi attacchi. La prova della premier Tory britannica a Bruxelles è stata definita «cattiva» e «vaga» da fonti diplomatiche citate dalla Bbc nella capitale belga, secondo la quale May non ha saputo illustrare «con chiarezza» il tipo di rassicurazioni che chiede. Di qui - mentre la sterlina apre oggi in calo - la reazione polemica dei suoi detrattori a Londra, nell'opposizione come fra i Conservatori dissidenti, tra richieste di dimissioni e sfide a sottoporre la sua linea al voto parlamentare o ad accettare un referendum bis. Reazioni a cui il numero due del governo, David Lidington, risponde affermando che la partita non è chiusa e che il confronto con l'Ue è destinato a proseguire.