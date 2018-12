La mappa delle proteste dei gilet gialli in Europa

I BLOCCHI DEI GILET GIALLI IN BELGIO

Jörg Meuthen, copresidente con Gauland di AfD e candidato di punta alla Europee del 2019, ha messo il cappello sulla protesta dei gilet gialli, un «monito per la Germania» dove, ha sottolineato, il malcontento è grande sulle politiche di accoglienza. Finora la risposta dei tedeschi nelle piazze è stata un flop: poche decine tra Norimberga, Monaco, Hannover e Berlino. Ma Pegida e gilet gialli sono vasi comunicanti, e come a Chemnitz la rabbia sembrò esplodere dal nulla anche in Germania potrebbero sbucare masse di forconi: per le Legislative 2017 AfD dominò per tweet in Rete, piazzandosi terza forza, ed è in corsa per diventare secondo partito. In Belgio, dove il governo è sul punto di cadere, il gioco dei gilet gialli si è fatto da subito duro, complice l'onda lunga della guerriglia parigina: il 30 novembre e l'8 dicembre a Bruxelles si sono radunati centinaia di contestatori, con lanci di bottiglie, auto incendiate, strade bloccate e decine di arresti.

PROTESTE SOFT IN OLANDA, GRAN BRETAGNA E ITALIA

Gli slogan dei belgi sono più simili a quelli francesi, cioè più orientati a sinistra: contro lo smantellamento del welfare, il rincaro dei beni di consumo, per stipendi più alti. Anche in Olanda la mobilitazione è arrivata in forma più soft, qui le paure economiche e per la tenuta dello stato sociale sono egualmente forti, ma tra l'Aja e Maastricht è sfilato anche un centinaio di attivisti più aggressivi, no vax e no migranti. Anche in Gran Bretagna ci sono state le prime proteste di gilet gialli pro-Brexit Il 14 dicembre, sul ponte di Westminster a Londra, c'è stata una manifestazione di euroscettici radicali. Erano poche decine di persone I partecipanti si sono schierati all'imbocco del ponte al grido di «Brexit ora» e contestando i tentativi di compromesso di Theresa May con l'Ue. Il corteo si è limitato a bloccare il traffico di bus e automobili. In Italia è nato il Coordinamento nazionale dei gilet gialli, con oltre 9 mila like in poche settimane sulla pagina Facebook. Torino è la loro roccaforte e il loro motto è ItalExit, centrale l'opposizione all'Ue e all'euro. «Non siamo contro il governo ma contro l'Europa», affermano e un endorsement al ramo italiano è arrivato dal grillino Ivan Della Valle: «Se anche voi pensate sia arrivato il momento dei fatti e non delle promesse aderite al Coordinamento nazionale gilet gialli», ha postato l'ex deputato del M5s, tra i travolti dallo scandalo rimborsopoli.