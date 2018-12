Cosa si nasconde dietro l'arresto di due canadesi in Cina

L'ARRESTO MISTERIOSO DI DUE CANADESI IN CINA

Michael Spavor era atteso martedì sera a una conferenza alla Royal Asiatic Society a Seul, ma non c’è mai arrivato. Scomparso. Svanito nel nulla mentre i suoi amici e familiari lo cercavano ovunque, temendo una disgrazia. Lunedì sera i canadesi avevano ricevuto un fax proveniente da Pechino dove li si informava che già un altro cittadino canadese, questa volta un diplomatico, l’ex vice-console a Pechino Michael Kovrig, si trovava in stato di detenzione con la non meglio precisata accusa di avere «messo in pericolo la sicurezza nazionale» della Cina. La conferma indiretta che anche il secondo Michael, il businessman Spavor, si trovava nei guai con le stesse identiche accuse si è avuta nella tarda serata del 12 dicembre, quando il ministro degli Esteri canadese, Chrystia Freeland, ne aveva confermato l’arresto alla stampa. Al momento resta sconosciuto il luogo dove Spavor sarebbe trattenuto in arresto e anche il portavoce del governo di Ottawa, Guillaume Berube, ha dovuto ammettere di non averne idea. «Siamo molto preoccupati e stiamo facendo ogni sforzo per contattare le autorità cinesi in merito al caso Spavor», ha detto, «ma finora non abbiamo avuto notizie precise sul suo arresto».

IL FILO CHE LEGA L'EX DIPLOMATICO E IL BUSINESSMAN

I due Michael, Kovrig e Spavor, si conoscevano. Non meglio precisati «motivi di affari» li avevano fatti incontrare più volte nel recente passato, anche se si muovevano in Cina - almeno apparentemente – in ambiti e per motivi completamente diversi. Kovrig, ex diplomatico, lavorava per l’International Crisis Group, una organizzazione non governativa, no-profit, transnazionale, che si occupa, come si legge sul sito, «dell’analisi di conflitti violenti» e propone «politiche e azioni per prevenire, mitigare o risolvere tali conflitti». Vale la pena di ricordare che tra i fondatori della Ong figura George Soros e tra gli amministratori c'è Emma Bonino. Spavor invece, del profitto pareva occuparsene eccome, visto che era noto come uomo d’affari molto attivo in Cina e non solo; spregiudicato e con amicizie molto, ma molto importanti. In cima a tutte quella con il “bizzarro“ e discusso leader nord-coreano, Kim Jong-un, dettaglio che apre prospettive a dir poco inquietanti su tutta la già misteriosa vicenda. Le fotografie che ritraggono Spavor in amichevole conversazione con il dittatore di Pyongyang, a bordo di uno dei lussuosi yacht di quest’ultimo, e un video della parata dello scorso febbraio nella Capitale nordcoreana, postati sul profilo Twitter, fanno di lui un uomo d’affari decisamente unico.