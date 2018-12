L'Australia riconosce Gerusalemme ovest come capitale di Israele

Dopo gli Usa di Donald Trump che hanno già spostato l'ambasciata e dopo le dichiarazioni del nuovo presidente brasiliano Bolsonaro, è arrivato dall'Australia il nuovo riconoscimento di Gerusalemme Ovest come capitale di Israele, ma è un riconoscimento condizionato. Il governo australiano ha annunciato formalmente il 14 dicembre durante la notte italiana di riconoscere Gerusalemme Ovest come capitale di Israele ma Camberra ha anche dichiarato che non trasferirà la sua ambasciata fino a quando non ci sarà un accordo di pace. Il primo ministro australiano Scott Morrison ha aggiunto infatti che l'Australia riconoscerà Gerusalemme Est come capitale della Palestina solo dopo che sarà raggiunto un accordo su una soluzione a due Stati. L'ambasciata australiana non sarà spostata da Tel Aviv fino a quel momento. Mentre il trasferimento dell'ambasciata australiana è rinviato, invece il governo aprirà da subito un ufficio che si occupi di difesa e commercio a Gerusalemme e inizierà anche a cercare un luogo appropriato per l'ambasciata. Nel corso di un discorso, Morrison ha specificato che «il governo australiano ha deciso di riconoscere Gerusalemme Ovest, sede della Knesset e di molte delle istituzioni governative, capitale di Israele».