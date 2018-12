Le cose da sapere sulla manifestazione dei gilet gialli del 15 dicembre

La protesta dovrebbe raccogliere meno persone rispetto alle scorse settimane, anche grazie alle misure da 10 miliardi di euro promesse dal presidente Emmanuel Macron per venire incontro alle rivendicazioni sul potere d'acquisto. La maggioranza dei negozi, secondo Le Figaro, vuole lasciare aperto. Anche perché Natale è alle porte e questo week end è tra le ultime occasioni per rilanciare le vendite, dopo il mese nero per l'economia causato dai blocchi. E tuttavia, il timore di un ritorno dei casseurs non è escluso, anzi. Il prefetto parigino ha avvertito: «Dobbiamo prepararci al peggio». E i commercianti lo hanno fatto, prendendo le dovute precauzioni. Come le protezioni anti-sfondamento montate sulle vetrine dei negozi: montate sabato 8 dicembre in numerosi casi non sono state rimosse. La ville lumière comunque sembra avere meno timore di prima: i grandi magazzini simbolo della capitale, Galerie Lafayette, Le Bon Marché, le Printemps e Bhv, puntano a restare aperti. Il presidente francese intanto ha dichiarato: «Il nostro Paese ha bisogno di calma e di ordine, e di ritornare a un funzionamento normale», anche perché «i 'casseur' approfittano di queste manifestazioni» del malessere reale dei francesi che deve trovare un'espressione nei «processi democratici» che esistono, in quanto le «rivendicazioni» non hanno «vocazione a perdurare in piazza. Le proteste dei gilet gialli «in nessun caso» possono far «ritornare sull'esito delle elezioni» presidenziali «di 18 mesi fa» ma «possono esprimersi» in modo democratico «alle prossime elezioni europee e amministrative».