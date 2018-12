Come sui migranti il Marocco sostituirà la Libia

RABAT TRA SANATORIE ED ESPULSIONI

Capofila dei 164 governi presenti, dal palcoscenico dell'Onu di Marrakech la cancelliera Merkel ha ribadito che le «migrazioni nel mondo ci sono sempre state e quando sono legali sono anche positive», l'obiettivo è «lottare contro i trafficanti». Mohammed VI le ha fatto eco, dichiarando che «l'interesse per le migrazioni del regno del Marocco, teatro dell'evento globale» non è «né recente né incidentale». Ma al contrario riflesso di una politica duratura, «umana nella filosofia, globale nella sostanza, pragmatica nella metodologia e responsabile nel approccio». Il pragmatismo dei metodi, specie dall'estate 2018 che in Marocco ha segnato un aumento dei controlli e delle espulsioni di stranieri dalle loro abitazioni, verso centri di raccolta nel Sud desertico, cozza con l'assorbimento dei migranti, anche attraverso sanatorie, negli ultimi anni. Nel 2014, 24 mila dei circa 70 mila subsahariani stimati nel regno erano stati regolarizzati e altri 28 mila legalizzati nel 2017, anche grazie a fondi dell'Ue per far rimanere gli africani in Marocco.

LA LINEA DI MOHAMMED VI E ANGELA MERKEL

Nel 2018, l'Unione africana ha concordato l'istituzione a Rabat di un Osservatorio sulle migrazioni in Africa, con il compito di coordinare le politiche nazionali nel continente. E, al summit del 2017 tra l'Ue e l'Ua sul tema, Mohammed VI aveva speso belle parole, ricordando che la migrazione «non è affatto intercontinentale, perché quattro africani su cinque restano in Africa», e rifiutando anche l'assioma che gli stranieri impoveriscano i Paesi di permanenza: «Nel mondo la migrazione illegale è circa il 20% e l'85% dei guadagni degli immigrati resta negli Stati che li ospitano». Musica per le orecchie di Merkel, copresidente del sovrano marocchino del Global forum sulle migrazioni e lo sviluppo del meeting a Marrakech: come Mohammed VI e la maggioranza dei leader dell'Onu, la cancelliera è per creare canali migratori regolari e per una gestione internazionale e multilaterale dei flussi. Al contrario di governi sovranisti come l'Ungheria, che in un comunicato a Palazzo di Vetro ha chiosato che l'immigrazione deve essere fermata tout court.