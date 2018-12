La storia di Denis Cavatassi, assolto dalla pena di morte in Thailandia

È finito dopo sette anni il calvario di Denis Cavatassi, assolto in via definitiva in Thailandia dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di un suo socio, per cui rischiava la pena di morte. La storia di Cavatassi, agronomo di Tortoreto in provincia di Teramo, comincia con il suo arrivo nel Paese asiatico nel 2009. Qui incontra Luciano Butti, proprietario di una guest house a Phiphi Island, devastata dallo tsunami del 2004. Accetta di aiutarlo a ricostruire, investendo qualche migliaio di euro, in cambio di una partecipazione nella società.

L'OMICIDIO DEL SOCIO AVVENUTO NEL 2011

Il 15 marzo del 2011 Butti viene ucciso da quattro colpi d'arma da fuoco mentre viaggiava in scooter. La polizia arresta tre thailandesi, tra cui un cameriere del ristorante gestito da Cavatassi e, quando quest'ultimo va in commissariato per il riconoscimento del cadavere dell'amico, offrendosi di collaborare alle indagini, viene arrestato.

LE DUE CONDANNE E IL PROCESSO CONTESTATO

Subito dopo viene rilasciato su cauzione, in attesa di giudizio. Nel 2015, in primo grado, Cavatassi è condannato a morte, sentenza confermata in secondo grado nel 2017, dopo due processi che i familiari denunciano senza prove e pieni di errori ed equivoci, perché - affermano - il loro congiunto non vantava crediti con la vittima e non aveva pagato il cameriere arrestato per l'omicidio.

IN CELLA CON ALTRE 45 PERSONE E LE CATENE AI PIEDI

A gennaio 2017 Cavatassi viene quindi rinchiuso in un carcere di massima sicurezza, dove condivide una cella con 45 persone. Per il primo mese resta in isolamento con le catene ai piedi, poi ottiene le prime visite dei familiari e dell'ambasciatore italiano a Bangkok, Lorenzo Galanti.

LA CORTE SUPREMA THAILANDESE HA ANNULLATO LE SENTENZE PRECEDENTI

In tutti questi anni la famiglia combatte la sua battaglia legale, incontrando anche i rappresentanti delle istituzioni come il presidente della Camera Roberto Fico e il direttore generale per gli italiani all'estero della Farnesina, Luigi Maria Vignali. La vicenda viene seguita anche dal presidente della Commissione parlamentare sui diritti umani Luigi Manconi, che denuncia le torture subite da Cavatassi. Il 17 dicembre 2018 la Corte suprema thailandese ha annullato le precedenti condanne e ora Cavatassi può rientrare in Italia.

LE PRIME PAROLE DI CAVATASSI

«Sono finalmente libero», ha detto Cavatassi dopo l'assoluzione, come raccontato alla stampa dalla sorella Romina: «Ho ricevuto un messaggio vocale alle 5.30 ora italiana. Non riesco ancora a crederci. Stiamo aspettando di sentirlo, ormai è questione di poco. Spero rientri prima di Natale».