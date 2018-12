L'intesa di Rimbo è il primo passo per una pace duratura in Yemen

UN PICCOLO CAPOLAVORO DI MARTIN GRIFFITHS

Chi può legittimamente dichiararsi del tutto soddisfatto è senza dubbio l’architetto di quest’intesa, cioè Martin Griffiths che ha saputo sfruttare appieno le condizioni createsi dopo il fallimento dell’analogo tentativo intrapreso due mesi prima per rilanciarlo. E con successo, almeno fino a ora e facendo la tara delle ragioni che suggerirebbero cautela se non proprio scetticismo, viste i precedenti cessate il fuoco e accordi di compartecipazione al governo del Paese andati in fumo in men che non si dica. A differenza del passato, l’intesa di Rimbo è stata sostenuta da una pressione inedita della Comunità internazionale sulle parti in conflitto, da Washington a Londra, da Mosca alla stessa Teheran: per le ormai insopprimibili ragioni umanitarie in cui versa il Paese, certamente, ma anche per il montare della minaccia delle formazioni di Al Qaeda e dell’Isis, per l’insorgenza dei separatisti del Sud, per la pressione militare della coalizione a guida saudita che stava guadagnando terreno anche se lentamente e a prezzo di incresciosi “danni collaterali”, cioè stragi di innocenti. Aggiungiamo una crescente stanchezza di fondo alimentata da un pesante rapporto costo-benefici per entrambe le parti dopo quattro anni di guerra.