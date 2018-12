Cosa ha detto May sul nuovo voto sulla Brexit

RIUNIONI DI EMERGENZA SULL'IPOTESI NO DEAL

Rispondendo ai tanti parlamentari che le chiedevano di 'fermare' la procedura di divorzio da Bruxelles innescata a marzo 2018 dopo che il governo di Londra ha invocato l'articolo del Trattato di Lisbona che regola le condizioni di un Paese per l'uscita dall'Ue, May ha aggiunto: «Non revocheremo l'articolo 50 perchè revocarlo vorrebbe dire restare nell'Unione europea». La premier britannica ha rivelato ai Comuni che in queste settimane si sono svolte riunioni periodiche del Comitato per le emergenze Cobra, che di solito si riunisce in caso di attentati terroristici o altri eventi catastrofici nel Regno Unito, sull'eventualità di un no deal per la Brexit. «Le riunioni», ha sottolineato la premier, «si intensificheranno a gennaio».