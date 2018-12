Le cose da sapere sulla scomparsa di Cesare Battisti

Cesare Battisti resta un fantasma, ma le autorità brasiliane non smettono di dargli la caccia. Nelle ultime ore il Brasile ha rafforzato le ricerche dell'ex terrorista, scomparso dopo l'ordine d'arresto dello scorso 14 dicembre, attivando un servizio per ricevere informazioni confidenziali sulla sua fuga e mobilitando anche l'unità antiterrorista della polizia federale per cercare di acciuffarlo dopo che il presidente Michel Temer ha firmato il decreto che autorizza la sua estradizione.

L'IPOTESI CHE POSSA AVERE LASCIATO IL PAESE

Il timore è che Battisti possa aver già lasciato il Paese. Il ministro brasiliano della Pubblica sicurezza Raúl Jungmann ha spiegato che questa ipotesi è tra quelle prese in considerazione dagli uomini della polizia federale. A chi gli chiedeva della possibile fuga di Battisti, il ministro ha ammesso: «È una possibilità. Non so dire se alta, ma è una possibilità».

I TENTATIVI DI CATTURA ANDATI A VUOTO

Il 12 dicembre il portale news della Globo, principale gruppo di comunicazione del Brasile ha riferito che agenti dell'antiterrorismo hanno tentato di arrestare Battisti in due località diverse della megalopoli di San Paolo, senza però alcun successo. «La polizia federale si è presentata a due indirizzi che erano stati indicati come possibili nascondigli dell'italiano da denunce anonime», ha aggiunto la stessa fonte. Sono stati attivati un numero telefonico e un indirizzo mail «per fornire qualsiasi informazione sul latitante, con garanzia totale di anonimato».