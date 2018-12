Chi è Jordan Bardella, la scelta di Marine Le Pen per l'Europa

IL PRIMO MENTORE È STATO FLORIAN PHILIPPOT

Studente di Geografia e figlio di un immigrato italiano, Bardella ha fatto di identità e immigrazione i suoi temi di punta e non a caso ha diretto anche il collettivo frontista Banlieues Patriotes con l'obiettivo di raccogliere elettori di estrema destra anche tra gli emarginati dei ghetti attorno alla capitale francese: apparentemente un controsenso che invece ha premiato e molto. E tuttavia oltre l'immagine, il 23enne deve avere una certa abilità, se Florian Philippot, l'uomo che di fatto ha creato il nuovo Front national di Marine Le Pen e la mente che ne ha forgiato la nuova leadership, ne aveva fatto il suo protegé. Favore ricambiato, visto che dopo la fuoriuscita di Philippot, Bardella non ha mai speso una parola negativa nei confronti del suo ex mentore. Intanto per lui il futuro sembra tracciato. Marine lo sta mandando avanti in televisione testandone le doti mediatiche. Una faccia pulita da berlusconiano della prima che sembra nascondere il nero cupo della destra oltranzista. I critici ne sottolineano la mancanza di sostanza, di credibilità, molti rimpiangono la mancata candidatura di Louis Aliot, compagno di Le Pen. Che però punta tutto sulle Municipali di Perpignan: si sogna sindaco e non certo di ritorno al parlamento europeo dove fu assistente della sua compagna e dove gli italiani rischiano di avere la meglio. Più strategico allora mandare avanti un sovranista francese di origini italiane per affiancare i nazionalisti salviniani: anche Marine Le Pen si è deguata: «Prima gli italiani».