Perché il premier del Belgio Charles Michel si è dimesso

Il premier belga Charles Michel ha annunciato le sue dimissioni in un discorso in parlamento, spiegando che comunicherà la sua decisione al Re. Nei giorni scorsi il Global compact sui migranti aveva provocato una spaccatura nell'esecutivo. Intanto in occasione della Giornata internazionale dei migranti, Amnesty International ha chiesto agli Stati che hanno adottato il Global compact per l'immigrazione di «onorare le loro parole e prendere immediati provvedimenti per proteggere i diritti umani dei migranti». L'accordo globale per promuovere un'immigrazione sicura, ordinata e regolare, sarà formalmente approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre. L'organizzazione ha presentato una serie di raccomandazioni per migliorare la bozza di testo.