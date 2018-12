La procura di New York: la Fondazione Trump si sicoglierà

CHIESTA LA RESTITUZIONE DI 2,8 MILIONI DI DOLLARI

Underwood continuerà a chiedere la restituzione di oltre 2,8 milioni di dollari e di vietare temporaneamente al tycoon e ai suoi tre figli più grandi di servire nel board di altre organizzazioni no profit della Grande Mela. La procuratrice ha riferito che la sua indagine ha scoperto «un quadro scioccante di illegalità riguardante la Trump Foundation, incluso il coordinamento con la sua campagna presidenziale, ripetute e intenzionali operazioni a vantaggio personale e molto altro». Tra le altre cose gli inquirenti contestano a The Donald e ai figli di aver violato le leggi sul finanziamento delle campagne elettorali e abusato dello status esentasse.

UNDERWOOD: «DIMOSTRATO CHE LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI»

«Questa è un'importante vittoria per la legge e rende chiaro che che una legge uguale per tutti», ha aggiunto Underwood. «Porteremo avanti il nostro lavoro per garantire che la Trump Foundation e i suoi amministratori siano chiamati a rendere conto dei loro illeciti». Alan Futerfas, della Fondazione si è rifiutato di commentare il comunicato della procura. La svolta, ha scritto la Cnn, è arrivata dopo la sentenza di novembre del giudice Saliann Scarpullache che ha permesso alla causa di andare avanti, negando una mozione da parte della fondazione per archiviare il caso.