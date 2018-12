Perché gli ungheresi protestano contro Orban

Nella solita foga retorica contro i «criminali» pagati «da Soros» i vertici del partito del premier magiaro Viktor Orban hanno denunciato di essere di fronte al «maggior ostruzionismo in 28 anni di democrazia». Un'iperbole: quelle in corso non sono le proteste più grandi dell'Ungheria dalla caduta del comunismo, ma certamente sono le maggiori degli ultimi 10 anni, cioè da quando Orban e il suo partito Fidesz comandano, e sempre di più, su tutti. La molla che sta portando in piazza migliaia di ungheresi (in 15mila all'ultima manifestazione del week end, un fiume umano) è la drastica riforma del codice del lavoro, approvata il 12 dicembre scorso in una furibonda seduta in parlamento, subito ribattezzata dai sindacati e dall'opposizione la «legge sulla schiavitù». Denominazione che ha fatto subito presa sui cittadini, perché a loro si chiede, di colpo, di aumentare le ore annue di straordinari da 250 a 400, se il datore di lavoro lo pretende.

SENZA STRANIERI, TOCCA AGLI UNGHERESI FAR CORRERE IL PIL

Populisticamente Orban ha tagliato corto: «Chi lavorerà di più, guadagnerà di più». Ma non sarà così: il pacchetto che stravolge le norme sull'occupazione triplica anche i tempi (fino a 3 anni), entro i quali liquidare i compensi per le ore aggiuntive. «Facoltative», si argomenta, ma la verità è che a Budapest e dintorni c'è un urgente bisogno di braccia e di menti per l'economia in crescita: un po' come in tutti gli Stati dell'Est e un po' anche per l'incetta di fondi Ue accumulati negli anni dal premier magiaro per il suo corrotto e familistico entourage. Così, visto che Orban di stranieri in casa non ne vuole e che neanche loro vogliono restare in Ungheria, con l'aria che tira, a occuparsi di non frenare la corsa del Pil al +4,4% sono chiamati gli ungheresi. La disoccupazione, ai minimi storici al 3,7% continuerà con ogni probabilità a scendere, con orari di lavoro che si stimano lievitare in media fino a 10 ore al giorno.