Con la Brexit visti per gli europei di un solo anno

Visti di lavoro temporanei limitati ad un anno. Per i lavoratori altamente specializzati, che dimostreranno un salario garantito di minimo 30mila sterline all'anno, la durata del visto sarà invece di 5 anni. Queste le restrizioni per gli ingressi nel Regno Unito da parte di cittadini dell'Ue dopo la Brexit, stando alle indicazioni contenute nel libro bianco sull'immigrazione post-Brexit che il governo britannico si appresta a presentare il segretario agli Interni Sajid Javid. La soglia minima di 30mila sterline come salario annuale per i cittadini Ue che vorranno entrare nel Regno Unito dopo la Brexit con un visto di lavoro specializzato è "oggetto di ulteriore discussione". Lo ha detto in un'intervista alla Bbc il ministro britannico dell'Interno Sajid Javid. «Non fisseremo oggi la soglia precisa», ha specificato, «Ce ne sarà una ma è importante consultare ascoltare le aziende per trovare quella giusta».