Il Financial Times incorona Soros personaggio dell'anno

Open Society rispedì le accuse al mittente chiedendo al capo della Lega via comunicato di «smetterla di ripetere false affermazioni»: «George Soros ritiene che l'Europa abbia bisogno di una soluzione ampia e paneuropea per affrontare le migrazioni, compresa la riforma del Regolamento di Dublino e un aumento degli aiuti per promuovere la democrazia e la prosperità nei Paesi che sono fonte della maggior parte dell'immigrazione verso l'Europa». Nella nota la Ong metteva quindi in chiaro di non fornire « sostegno finanziario alle operazioni di ricerca e soccorso condotte nel Mediterraneo dalle varie Ong, anche se lodiamo questi sforzi umanitari».

NEL MIRINO ANCHE PER L'OPPOSIZIONE ALLA BREXIT

Insomma la persona dell'anno del Ft non conosce pace. Nemmeno nel Regno Unito, che può essere considerata la sua seconda patria. In Gran Bretagna, infatti, Soros è finito nel mirino per la sua opposizione alla Brexit e per i finanziamenti a Best of Britain, una associazione che fa campagna per ottenere un secondo referendum sull'adesione all'Ue.