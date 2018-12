Perché il Giappone sta aprendo agli stranieri

Quando arrivate all’aeroporto Narita di Tokyo al controllo passaporti potete imboccare due corsie: japanese citizen o… alien. E la parola che in giapponese viene usata per definire gli stranieri è gaijin, che suona come il nostro “forestiero” con la connotazione più dispregiativa che riusciate a immaginare. Ancora: Irasshaimase! la formula di benvenuto in giapponese viene rivolta agli stranieri giusto quando entrano in ristoranti ed esercizi commerciali. Poche indicazioni che danno l’idea di come il Giappone sia refrattario all’accoglienza di immigrati e abbia coltivato sinora il suo splendido e ostinato isolamento. Una posizione certificata dai dati del ministero dell’Interno che per il 2017 fissa a 2,47 milioni, pari appena al 1,95% della popolazione, il numero degli stranieri residenti legalmente nel Paese (tanto per capirci, in Svizzera sono il 29%, in Australia il 28).