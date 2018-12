Degli hacker avrebbero violato le comunicazioni Ue per anni

INTERCETTATI SCAMBI SU PUNTI E I RAPPORTI CINA-USA

I diplomatici, ad esempio, hanno descritto l'incontro di luglio tra Trump ed il leader russo Putin come «un successo, almeno per Putin». Oppure i dettagli di un incontro privato tra il presidente cinese Xi Jinping e funzionari europei a inizio anno in cui Xi avrebbe avvertito che la Cina «non si sottometterà al bullismo» di Washington, «anche se una guerra commerciale colpisce tutti». Anche altre istituzioni internazionali, come l'Onu, sarebbero state colpite in questo periodo.