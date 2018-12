La cecità degli ultrà di Donald Trump

SE NON RISPETTARE LE REGOLE DIVENTA UN VALORE

Il problema è che chi lo ha votato non sembra essere particolarmente interessato alle faccende legali o etiche del presidente e del suo entourage. Lo hanno votato perché è diverso dagli altri. Lo hanno votato perché ha promesso lavoro, ha promesso un’America senza immigrati, con un muro enorme che li separi una volta per tutte dagli "sciacalli" che fanno entrare droga, armi, e che portano violenza in questo pacifico Paese. A loro, ai più ferventi sostenitori del presidente, non interessa che qualcuno abbia mentito al Fbi, che alcune donne siano state pagate per stare zitte, che Trump non sia in regola con le tasse o che abbia fatto in modo che la Russia si infiltrasse nelle faccende domestiche. Anzi, sostengono che il presidente in fondo fa quello che vuole e se ne frega delle regole, dei soliti riti politici e giudiziari che non fanno che appesantire questo Paese e renderlo più vulnerabile. Questi fan seguono il loro leader senza porsi alcun dubbio, credendo fermamente che le indagini e gli scandali siano una caccia alle streghe inventata dai mass media - soprattutto da Cnn, New York Times, Washington Post - per screditarlo e interrompere malamente il suo lavoro. Lo seguono su Twitter, cliccando felici sul cuoricino alle sue parole feroci, come chi è colpevole e non sopporta essere stato colto in flagrante. Eppure, per il loro beniamino sembra davvero che la fine (politica) sia vicina. Speriamo, perché ormai seguire la politica americana porta a uno sfinimento emotivo e intellettuale con cui dovremo fare i conti per molto tempo.