Gli Usa hanno deciso di ritirarsi dalla Siria

Washington ha dato il via alle operazioni in Siria nel 2014, quando insieme ai suoi alleati ha dato il via a una campagna di raid aerei contro lo Stato islamico. A partire dalla fine del 2015, il Pentagono ha iniziato a schierare sul terreno anche truppe di terra a sostegno dei curdi, fin dall'inizio del conflitto siriano in prima linea contro l'Isis. Il supporto è stato inizialmente sotto forma di consiglieri militari, ma nel corso degli anni sono arrivati i veri e propri boots on the ground. Attualmente circa 2 mila soldati americani sono al fianco delle Sdf (Syrian defence force), la coalizione curdo-araba che ha avuto il merito di scacciare lo Stato islamico dalle sue roccaforti in Siria, Raqqa e Deir el Zor.

I CURDI RISCHIANO L'ASSEDIO

Le forze curde, a cui va il merito principale della sconfitta del Califfato in Siria come in Iraq, rischiano ora di essere abbandonate al loro destino dopo essere state per quattro anni il più fidato alleato degli americani nella regione. I miliziani, senza la presenza e la protezione di Washington, potrebbero dover affrontare tre avversari contemporaneamente: la Turchia, il regime siriano e l'Isis. Ankara vede da sempre i curdi come la principale minaccia e punta a sloggiarli dal suo confine meridionale. Damasco ha già dichiarato che non accetterà un'entità autonoma nel suo territorio. Mentre lo Stato islamico, ora al limite delle forze, potrebbe riguadagnare energie e lanciare una controffensiva.