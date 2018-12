Perché gli indipendentisti tornano a protestare a Barcellona

IL GOVERNO OMBRA DI PUIGDEMONT RIUNITO A WATERLOO

La scorsa settimana l’ex presidente della Generalitat Puigdemont ha convocato a Waterloo in Belgio (dove si trova in esilio volontario) la prima seduta del Consiglio per la Repubblica, un “governo ombra” che dovrebbe creare una Repubblica catalana e «preparare la comunità internazionale per il suo riconoscimento». Sarebbe in coordinamento con le autorità catalane e coinvolgerebbe leader indipendentisti fuggiti da Barcellona lo scorso anno per evitare l’arresto, come accaduto a otto ex ministri catalani, rinviati a giudizio dal Tribunale supremo spagnolo a novembre. Tra loro ci sono Jordi Turull e Josep Rull, nominati provocatoriamente da Torra rispettivamente consigliere per la presidenza e ministro del Territorio e Sostenibilità della nuova Generalitat, nonostante siano in cella. Altri due ex ministri della Generalitat di Barcellona, invece, sono in esilio a Bruxelles (Antoni Comìn e Lluis Luig, responsabili rispettivamente della Sanità e della Cultura).